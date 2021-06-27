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Trabzonspor'da Djaniny ayrılığı yaklaşıyor! İstenen bonservis...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililerin golcü futbolcusu Djaniny'e talipler her geçen gün artıyor. Oynadığı başarılı futbolla ve attığı gollerle takımına puanlar kazandıran Djaniny'e, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah FC talip oldu. Bununla beraber Trabzonspor'un, Djaniny transferi için de istediği bonservis rakamı belli oldu. İşte detaylar... | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 14:07
Trabzonspor'da Djaniny ayrılığı yaklaşıyor! İstenen bonservis...

Gözden çıkarılan Djaniny'ye Arap kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Yeşil Burun Adalı forveti bu kez Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah FC talip oldu.

Bordo-mavili yönetim, Sharjah kulübünün bir ön görüşme yaptığını ve teklif hazırlığı içerisinde olduğunu söylediler.

Trabzonspor'un Djaniny için minumum bonservis beklentisinin 6 milyon euro seviyesinde olduğu ve temasların sürdüğü ifade edildi.

Trabzonspor ile 31 maça çıkan Djaniny, 9 gol attı ve 2 de asist yaptı. 30 yaşındaki forvetin sözleşmesi 2023'te bitiyor.

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