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Trabzonsporlu Hamsik'in babası konuştu: Takımı onun üzerine kuracaklar

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililerin dünyaca ünlü yıldızı Marek Hamsik'in babası Richard Hamsik, Slovak basınına konuştu. Baba Hamsik, "Trabzonspor ise turnuva öncesi imza atmak istedi. Kulübün başkanı ve teknik direktörü Marek’i aradı. Ona önce geri çevrilmeyecek bir teklif sundular. Takımı Marek’in etrafında inşa etmek ve şampiyonluk için savaşmak istiyorlardı” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 12:32
Trabzonsporlu Hamsik'in babası konuştu: Takımı onun üzerine kuracaklar

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'in babası Richard, takımın Marek'in üzerinde inşa etmek istediklerini dile getirdi.

Slovakya'dan yayın yapan Sport.sk'ye konuşan Richard Hamsik, "Marek'e Schalke ve Katar'dan bazı kulüpler de talipti. Ancak onlar transferi EURO 2020 sonrasında bitirmek istediler. Trabzonspor ise turnuva öncesi imza atmak istedi. Kulübün başkanı ve teknik direktörü Marek'i aradı. Ona önce geri çevrilmeyecek bir teklif sundular. Takımı Marek'in etrafında inşa etmek ve şampiyonluk için savaşmak istiyorlardı" dedi.

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