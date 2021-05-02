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Son dakika spor haberi: 'da için karar verildi! Sözleşmesi...

Son dakika haberleri... Trabzonspor'da geleceği merak edilen isimlerden olan için karar verildi. Bordo-mavili yönetim, Brezilyalı sol bekin sözleşmesinde yer alan opsiyon maddesini kullanmayacak. ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 13:34
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Marlon için karar verildi! Sözleşmesi...

'un sol beki için karar verildi. 61 Saat'te yer alan habere göre Brezilyalı oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon maddesi kullanılmayacak.

2 milyon euro'luk satın alma bedeliyle kiralanan Brezilyalı futbolcu, Trabzonspor'daki son 3 maçını oynayacak. Düzenli oynatılmasına rağmen bir türlü beklentileri karşılayamayan genç oyuncunun yerine kaliteli bir sol bek alınacak.

ve gibi isimlerle görüşen Trabzonspor, bu futbolcuların senelik 2 milyon euro'yu bulan maaş talepleri nedeniyle geri adım attı.

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