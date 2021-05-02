Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Marlon için karar verildi! Sözleşmesi...

Trabzonspor'un sol beki Marlon için karar verildi. 61 Saat'te yer alan habere göre Brezilyalı oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon maddesi kullanılmayacak.

2 milyon euro'luk satın alma bedeliyle kiralanan Brezilyalı futbolcu, Trabzonspor'daki son 3 maçını oynayacak. Düzenli oynatılmasına rağmen bir türlü beklentileri karşılayamayan genç oyuncunun yerine kaliteli bir sol bek alınacak.

Alioski ve Patrick van Aanholt gibi isimlerle görüşen Trabzonspor, bu futbolcuların senelik 2 milyon euro'yu bulan maaş talepleri nedeniyle geri adım attı.