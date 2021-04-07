Bakasetas yetmedi

Yunan futbolcu, beraberliği getiren isim oldu. Bordo-mavili formayla 6’ncı golünü atan Baka, toplamda 13. golünü attı
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 23:20Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Bordo-mavılı takımın devre arasında kadrosuna kattığı flaş ismi Anastasios Bakasetas dün gece de iş başındaydı. 27 yaşındaki Yunan futbolcu Karadeniz ekibine beraberliği getiren isim oldu. 29. dakikada Nwakaeme'nin pasını klas bir şekilde kontrol edip şık bir vuruşla ağları havalandıran Bakasetas, Trabzonspor formasıyla 12 maçta 6 gole ulaştı. Sezonun ilk yarısını Alanyaspor'da geçiren tecrübeli kramponun toplamda ise 13 golü bulunuyor. Öte yandan Bakasetas, suskunluğunu da bozdu. Ligdeki son golünü 8 Mart'taki Alanyaspor sınavında kaydeden Yunan orta saha 3 maç sonra golle tanıştı. Bakasetas karşılaşma sonrası "Takımımıza katıldığımdan beri oynadığımız en iyi maçtı. Bu tarz rakiplere karşı iyi oyun yetmiyor. Ben kazanmayı tercih ederdim" diye konuştu.