Abdullah Avcı, “Fenerbahçe’ye özel önlem yok” dedi, talimatı verdi: Bildiğimizi oynayacağız

Süper Lig'de gözler yarın akşam Şenol Güneş Stadı'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek dev derbiye çevrilmiş durumda. 7'de 7 yaparak şampiyonluğa ortak olan Trabzonspor, geçtiğimiz hafta sahasında Göztepe'ye kaybederek ağır yara alan Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bordo-mavili cephede hedef galibiyet serisini sürdürerek hem önemli bir engeli aşmak hem de ilerleyen haftalar için moral artırmak. Her maç öncesi yaptığı rakip analizleriyle bilinen Abdullah Avcı ve kurmayları hafta boyunca yine derslerine çalıştılar.

TOPU VERECEKLER

Abdullah Avcı bu önemli karşılaşmada Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un yine topu rakibe vererek bir strateji yürüteceğini hesaplıyor. Rakibe özel önlem almayı düşünmeyen usta çalıştırıcının en güvendiği faktör bordo- mavili takımın her hafta yükselen oyun gücü. Öğrencilerine de idmanlarda bunu aktaran Avcı "Rakibe göre değil, ne biliyorsak onu oynayacağız. Kendi disiplinimizle sahada olacağız" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam orta sahada Fenerbahçe'ye üstünlük sağlayabilirlerse 3 puanın geleceğini düşünüyor.

TAKTİK İDMAN BUGÜNE KALDI

Trabzonspor'da sakatlar ve koronavirüs karantinaları sebebiyle teknik direktör Abdullah Avcı hafta boyunca tam takım çalışamadı. Deneyimli çalıştırıcı bu yüzden taktik antrenmanı bugüne bıraktı. Avcı karşılaşmanın taktiğini ve neler yapmaları gerektiğini öğrencilerine bugün aktarabilecek.

SİSTEM BAŞTAN SONA İNCELENDİ

Bordo-mavili yönetim, karşılaşma sırasındaki yoğun yağış beklentisi sebebiyle Şenol Güneş Stadı'nın zeminini hazır tutmaya çalışıyor. Tüm fazla su tahliye kanalları tek tek kontrol edildi. Maç anında oyunu engelleyecek bir sorun olmaması için bu işlem tekrarlanıyor.