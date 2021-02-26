Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da testleri negatife dönen futbolcular Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

Son dakika spor haberleri: 'da testleri negatife dönen futbolcular hazırlıklarına başladı

Son dakika haberleri: 'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde corona virüsüne yakalanan futbolculardan mmutlu haber gelmişti. Bordo-mavililerin testi negatife dönen futbolcuları hazırlıklara başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 20:43
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da testleri negatife dönen futbolcular Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

Spor Toto 'in 27. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da testleri negatife dönen futbolcular Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

Zorlu mücadele öncesinde bordo-mavililerde corona virüsüne yakalanan futbolcuların test sonuçlarının negatife döndüğü açıklanmıştı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da testleri negatife dönen futbolcular Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

TESTİ NEGATİF ÇIKANLAR ÇALIŞMALARA BAŞLADI

'da corona virüsü tespit edildikten sonra testi negatife dönen futbolcular çalışmalara başladı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da testleri negatife dönen futbolcular Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Spor Toto 'in 27. haftasında oynayacağımız maçı hazırlıkları devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da testleri negatife dönen futbolcular Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 16.15'te yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapıldı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da testleri negatife dönen futbolcular Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

Çabukluk çalışması ve geniş alan oyunları ile devam eden antrenman şut çalışması ile tamamlandı.

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