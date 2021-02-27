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'un yıldızı Bakasetas: Bağırlarına bastılar

Bakasetas, Novasport’a konuştu: ’a geldiğim ilk günden beri çok mutlu ve rahatım. Kariyerimde böyle bir adım attığım için kendimi harika hissediyorum.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 21:14 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas: Bağırlarına bastılar

Devre arasında 'dan bonservisiyle birlikte 'un yolunu tutan , Karadeniz ekibinde geçen günlerini ülke basınına anlattı. 'da Novasport'a konuşan 27 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyerinin bu döneminde bordo-mavili ekibe transfer olarak çok doğru bir hamlede bulunduğunu söyledi. Bakasetas "Trabzonspor'a geldiğim ilk günden beri. Herkes bana çok iyi davranıyor. Kulüpte herkes beni bağrına bastı. Büyük sevgi gösterileri var. Kendimi burada çok mutlu ve rahat hissediyorum" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'u doğru organize olmuş, .büyük bir kulüp sözleriyle anlatan Yunan yıldız "Böyle büyük kulüplerde sürekli formanın hakkını vermeniz gerekir" diye konuştu.

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