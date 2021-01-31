Haberler Trabzonspor Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı'dan açıklama!

- maçı öncesi 'dan açıklama!

'in 22. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlı mücadele öncesi bordo-mavili takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Avcı, Bakasetas ligi tanıyor. Biz de onu çok iyi tanıyor. Antrenman eksiği fazla yok. Oyunun gidişatında kullanmak istiyorum." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 18:29 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 18:31
Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı'dan açıklama!

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Geldiğimiz günden beri gelişen bir takımımız var, oynadığımız maçlarda kendimizi geliştiriyoruz. Hücum - savunma kendimizi geliştiriyoruz. hem kulüp için hem şehir için önemliydi.

Kazanmak için buradayız, her maçı kazanmak için sahaya çıkan bir ekip.

Futbolun dili bir. Bakasetas ligi tanıyor. Biz de onu çok iyi tanıyor. Antrenman eksiği fazla yok. Oyunun gidişatında kullanmak istiyorum.

Berat Özdemir'i uluslararası seviyede görmek istiyoruz. Önce buraya, sonra milli takıma katkı sağlayacak. Ona yatırım yapmak için kadromuza kattık.

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