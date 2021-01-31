Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı'dan açıklama!

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Geldiğimiz günden beri gelişen bir takımımız var, oynadığımız maçlarda kendimizi geliştiriyoruz. Hücum - savunma kendimizi geliştiriyoruz. Süper Kupa hem kulüp için hem şehir için önemliydi.

Kazanmak için buradayız, Trabzonspor her maçı kazanmak için sahaya çıkan bir ekip.

Futbolun dili bir. Bakasetas ligi tanıyor. Biz de onu çok iyi tanıyor. Antrenman eksiği fazla yok. Oyunun gidişatında kullanmak istiyorum.

Berat Özdemir'i uluslararası seviyede görmek istiyoruz. Önce buraya, sonra milli takıma katkı sağlayacak. Ona yatırım yapmak için kadromuza kattık.