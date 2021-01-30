Trabzonspor Yunus Mallı'yı bitirdi

Karadeniz temsilcisi transferde müthiş bir hareketlilik içinde. Bordo-mavililer uzun yıllar peşinde oldukları Yunus Mallı transferinde mutlu sona ulaştı. 28 yaşındaki milli futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık anlaşmaya varıldı. Wolfsburg ile kontratı sezon sonu bitecek olan Yunus için Alman ekibiyle de bedelsiz çıkış konusunda el sıkışıldı. Trabzonspor, başarılı hücum oyuncusuna yarım sezon için 500 bin euro ödeyecek. Yunus bugün 16.00'da İstanbul'a gelecek. Yöneticilerle kısa bir görüşme yaptıktan sonra gece geç saatlerde Trabzon'a ulaşacak.

AVCI ÇOK İSTEDİ

Yunus Mallı transferi en çok Abdullah Avcı'yı sevindirdi. Usta hoca, Trabzonspor ve Avcı'nın kendisiyle sürekli iletişim kurmasından etkilendi ve teklifi kabul etti.