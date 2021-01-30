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'yı bitirdi

, milli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. 28 yaşındaki yıldız bu gece ’da.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 23:20 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor Yunus Mallı'yı bitirdi

temsilcisi transferde müthiş bir hareketlilik içinde. Bordo-mavililer uzun yıllar peşinde oldukları transferinde mutlu sona ulaştı. 28 yaşındaki milli futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık anlaşmaya varıldı. ile kontratı sezon sonu bitecek olan Yunus için ekibiyle de bedelsiz çıkış konusunda el sıkışıldı. , başarılı hücum oyuncusuna yarım sezon için 500 bin euro ödeyecek. Yunus bugün 16.00'da 'a gelecek. Yöneticilerle kısa bir görüşme yaptıktan sonra gece geç saatlerde 'a ulaşacak.

AVCI ÇOK İSTEDİ

Yunus Mallı transferi en çok 'yı sevindirdi. Usta hoca, Trabzonspor ve 'nın kendisiyle sürekli iletişim kurmasından etkilendi ve teklifi kabul etti.

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