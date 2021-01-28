Haberler Trabzonspor Yunus Mallı'da kritik gün!

'da kritik gün!

Bordo-mavililer, Yunus’a bugün son tekliflerini iletecek. ’ın da peşinde olduğu tecrübeli oyuncudan net kararını vermesi istenecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 00:40 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Yunus Mallı'da kritik gün!

Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Karaeniz ekibinde hareketli saatler yaşanıyor. uzun süredir peşinden koştuğu ancak bir türlü imza aşamasına getiremediği 28 yaşındaki oyuncuyla son görüşmesini bugün gerçekleştirecek. Karadeniz ekibi başarılı hücum oyuncusuna yıllık 800 bin euro öneriyor. Bonuslarla birlikte bu rakam 1 milyon euro'yu buluyor. yıldız isimden net kararını vermesini isteyecek. Yöneticiler kabul etmemesi durumunda daha yüksek bir teklif götürmeyi düşünmüyor. Yunus, "Evet" derse transferi gerçekleşecek, "Hayır" derse pazarlıkların sonuna gelinecek.

1 GOLÜ VAR

, yerli statüsünde olduğu için de ayrıca değerli Wolfsburg ile kontratı sezon sonu bittiği için de piyasası var. 28 yaşındaki futbolcu, formasını 25 defa taşıdı. 1 kez ağları sarstı.

ALMANYA'DAN HİÇ ÇIKMADI

Yunus Mallı tüm kariyerini 'da geçirdi. , M'Gladbach, , Wolfsburg ve formaları giydi. 28 yaşındaki futbolcu, Fırtına'nın teklifini kabul etmesi durumunda kariyerinde ilk defa Almanya dışına çıkmış olacak.

G.SARAY DA YOKLUYOR

Tecrübeli futbolcuyu tek isteyen kulüp Trabzonspor değil. 'ın da Yunus Mallı için nabız yokladığı öğrenildi. Ancak aynı bölgede ve gibi oyunculara sahip olan bir de üstüne 'yu renklerine bağlamıştı. Yunus'un formaya daha yakın olması sebebiyle Trabzonspor'u tercih edebileceği konuşuluyor.

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