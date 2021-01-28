Yunus Mallı'da kritik gün!

Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Karaeniz ekibinde hareketli saatler yaşanıyor. Trabzonspor uzun süredir peşinden koştuğu ancak bir türlü imza aşamasına getiremediği 28 yaşındaki oyuncuyla son görüşmesini bugün gerçekleştirecek. Karadeniz ekibi başarılı hücum oyuncusuna yıllık 800 bin euro öneriyor. Bonuslarla birlikte bu rakam 1 milyon euro'yu buluyor. Fırtına yıldız isimden net kararını vermesini isteyecek. Yöneticiler kabul etmemesi durumunda daha yüksek bir teklif götürmeyi düşünmüyor. Yunus, "Evet" derse transferi gerçekleşecek, "Hayır" derse pazarlıkların sonuna gelinecek.

1 GOLÜ VAR

YUNUS Mallı, yerli statüsünde olduğu için de ayrıca değerli Wolfsburg ile kontratı sezon sonu bittiği için de piyasası var. 28 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım formasını 25 defa taşıdı. 1 kez ağları sarstı.

ALMANYA'DAN HİÇ ÇIKMADI

Yunus Mallı tüm kariyerini Almanya'da geçirdi. Kassel, M'Gladbach, Mainz, Wolfsburg ve Union Berlin formaları giydi. 28 yaşındaki futbolcu, Fırtına'nın teklifini kabul etmesi durumunda kariyerinde ilk defa Almanya dışına çıkmış olacak.

G.SARAY DA YOKLUYOR

Tecrübeli futbolcuyu tek isteyen kulüp Trabzonspor değil. Galatasaray'ın da Yunus Mallı için nabız yokladığı öğrenildi. Ancak aynı bölgede Arda Turan ve Emre Kılınç gibi oyunculara sahip olan Aslan bir de üstüne Henry Onyekuru'yu renklerine bağlamıştı. Yunus'un formaya daha yakın olması sebebiyle Trabzonspor'u tercih edebileceği konuşuluyor.