Ekuban Abdullah Avcı ile şahlandı

Trabzonspor, 26 yaşındaki yıldızın fileleri sarstığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan elde etti. Ligde 23 puanla yedinci sıraya yükselen bordo- mavili ekibin golcü oyuncusu, takımına son haftalarda hayat veren isim oldu. Ekuban, Avcı'dan önce sakatlıklar ve kovid nedeniyle verimli olamamıştı.



200 BİN EURO'YA KİRALANMIŞTI

Takımda 3. sezonunu geçiren Ekuban, bugüne dek Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları olmak üzere 80 resmi karşılaşmaya çıktı, 22 kez rakip fileleri havalandırdı. Ekuban, bu sezon 10 maçta 4, 2019-20'de 34 karşılaşmada 10, 2018-19'da da 36 mücadelede 8 gol kaydetti. 2018-19 öncesinde 200 bin euro'ya bir yıllığına kiralanan Ekuban'ın bonservisi için Leeds United'a bir milyon euro ödemişti.