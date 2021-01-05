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'a Avcı dokunuşu! 'tan sonra...

Son dakika haberleri | Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda 'ü mağlup eden , yönetiminde çıkışını sürdürdü. Takımın başına geçtiği dönemin ardından özellikle savunma sorununa çare bulan Avcı, tek yenilgisini Galatasaray'a karşı aldı. Tecrübeli teknik adamın göreve başlaması sonrası yapılan puan durumunda , ’ın ardından ikinci sırada yer aldı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 23:19 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Trabzonspor'a Avcı dokunuşu! Beşiktaş'tan sonra...

Kendi sahasında mağlubiyet yaşamayan ve 'ü deplasmanda mağlup eden , takımın başına geçmeden önce topladığı puanı 3'e katladı.

Ligin ilk sekiz haftalık bölümünde bir galibiyet, üç beraberlik, dört mağlubiyetle altı puan toplayabilen , Avcı'nın görev yaptığı sekiz maçta beş galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle 17 puan elde etti.

-mavililer ilk sekiz haftalık süreçte 0.75 puan ortalaması ile oynarken, Avcı döneminde bu ortalama 2.12'ye kadar yükseldi. , tecrübeli hoca geldikten sonra en ciddi değişimi kalesine gole kapatma oranında başardı.

BEŞİKTAŞ'TAN SONRA 2. SIRADA

Ligin ilk 8 haftasında kalesinde 15 gol gören , son 8 haftada ise sadece 5 gol görerek bu oranı da 3'te 1 oranında azalttı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı göreve gelmeden önce 17. Sırada yer alırken, Abdullah Avcı göreve geldikten sonra yapılan 8 haftalık puan durumunda ise 'ın ardından ligde en fazla puan toplayan ikinci takım olmayı başardı. Söz konusu 8 hafta içerisinde Beşiktaş 21 toplarken, Trabzonspor ise 17 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Bordo-mavili takım ayrıca yeni teknik ekibin göreve başlamasının ardından 17. sıradan 7. sıraya kadar yükselerek bir anda 10 basamak tırmanmayı başardı.

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