Fırtına'da devre arasından itibaren kadroda ciddi değişiklikler olacak. Kadro dışı bırakılan isimlerden Fousseini Diabate, Bilal Başacıkoğlu ve Stiven Plaza ile yollar ayrılacak.

Ayrıca sürpriz şekilde bazı yerli isimlerin de gidebileceği konuşuluyor. Bu oyuncular Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen.

Geçen sezon çok eleştirilen Hüseyin bu yıl istediği süreleri alamıyor. Genç oyuncuya Süper Lig'den teklifler olduğu öğrenildi.

Abdulkadir Parmak düzenli şeklide 11'de oynasa da sert eleştirilerden olumsuz etkilendiği kaydedildi. Başarılı orta saha oyuncusu için de Süper Lig ekiplerinden tekliflerin geldiği belirtildi.

PLAZA DÖNECEK Beklenileni veremeyen Stiven Plaza'nın da Valladolid'e geri dönmesi bekleniyor. Büyük umutlarla alındı tam bir hayal kırıklığı oldu.

BİLAL GENÇLERBİRLİĞİ'NE Bilal Başacıkoğlu'na Anadolu'dan birçok teklif var. G.Birliği, BB Erzurumspor ve Denizlispor ilgileniyor. G.Birliği favori durumda.

DIABATE FRANSA'YA Performansı beğenilmeyen Diabate, Fransız kulüpleriyle yakın temasta. Devre arasında bu ülkeye transfer olması bekleniyor.

HÜSEYİN YOLCU Hüseyin Türkmen de Süper Lig'den birçok kulüpten teklif alıyor. 24 yaşındaki stoperin düzenli forma giyeceği bir takımı seçmesi bekleniyor.