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'da büyük değişim! Tam 5 yolcu

Diabate, Bilal ve Plaza ile yollar ayrılacak. Abdulkadir Parmak ve Hüseyin de ’den teklifler alıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 20:49 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 06:50
Trabzonspor'da büyük değişim! 5 yolcu

Fırtına'da devre arasından itibaren kadroda ciddi değişiklikler olacak. Kadro dışı bırakılan isimlerden Fousseini Diabate, Bilal Başacıkoğlu ve Stiven Plaza ile yollar ayrılacak.

Trabzonspor'da büyük değişim! 5 yolcu

Ayrıca sürpriz şekilde bazı yerli isimlerin de gidebileceği konuşuluyor. Bu oyuncular Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen.

Trabzonspor'da büyük değişim! 5 yolcu

Geçen sezon çok eleştirilen Hüseyin bu yıl istediği süreleri alamıyor. Genç oyuncuya 'den teklifler olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'da büyük değişim! 5 yolcu

Abdulkadir Parmak düzenli şeklide 11'de oynasa da sert eleştirilerden olumsuz etkilendiği kaydedildi. Başarılı orta saha oyuncusu için de ekiplerinden tekliflerin geldiği belirtildi.

Trabzonspor'da büyük değişim! 5 yolcu

PLAZA DÖNECEK

Beklenileni veremeyen Stiven Plaza'nın da Valladolid'e geri dönmesi bekleniyor. Büyük umutlarla alındı tam bir hayal kırıklığı oldu.

Trabzonspor'da büyük değişim! 5 yolcu

BİLAL GENÇLERBİRLİĞİ'NE

Bilal Başacıkoğlu'na Anadolu'dan birçok teklif var. G.Birliği, BB Erzurumspor ve Denizlispor ilgileniyor. G.Birliği favori durumda.

Trabzonspor'da büyük değişim! 5 yolcu

DIABATE FRANSA'YA

Performansı beğenilmeyen Diabate, Fransız kulüpleriyle yakın temasta. Devre arasında bu ülkeye transfer olması bekleniyor.

Trabzonspor'da büyük değişim! 5 yolcu

HÜSEYİN YOLCU

Hüseyin Türkmen de 'den birçok kulüpten teklif alıyor. 24 yaşındaki stoperin düzenli forma giyeceği bir takımı seçmesi bekleniyor.

Trabzonspor'da büyük değişim! 5 yolcu

PARMAK DERTLİ

Abdulkadir Parmak özellikle sosyal medya eleştirilerinden olumsuz şekilde etkileniyor. İyi bir teklif gelirse ayrılmayı düşünmeye başladı.

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