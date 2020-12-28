Son dakika: Trabzonspor o hesaplar hakkında suç duyurusunda bulundu!

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray ile oynadıkları ve 2-0 mağlup ayrıldıkları maçın ardından bazı futbolcularının eşlerinin sosyal medyada hedef alındığını duyurdu.

Futbolcu eşlerine sosyal medyada hakaret içerikli birçok mesajın atıldığını tespit ettiklerini belirten bordo-mavililer, söz konuşu kişiler hakkında yasal süreç başlatıldığını açıkladı.

İşte o açıklama:

Galatasaray karşılaşması sonrası bazı futbolcularımızın eşlerine, sosyal medya hesaplarından hoş olmayan, ahlakla ve insanlıkla bağdaşmayan cümleler kullanılarak çok ağır hakaretler edilmiştir. Öncelikle şunun bilinmesini isteriz ki; futbolcularımız ve aileleri kulübümüzün en değerlileridir. Saygı çerçevesi içerinde yapılan eleştirinin her türlüsüne açığız. Ancak taraftar kisvesi altında insanlık dışı kelimeler kullanarak, oyuncularımıza ve eşlerine hakaret edilmesine asla müsamaha gösteremeyiz. Bu olayları şiddetle kınadığımızı belirtirken, hukuk birimimizin söz konusu hesapları tespit ederek kanuni işlemlere başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız.