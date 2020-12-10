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Webo'yu unutmadı! Irkçılığa net mesaj

maçının hazırlıklarını sürdüren 'da futbolcular, PSG-Başakşehir maçında 'ya yapılan ırkçılığa sessiz kalmadı. Bordo-mavili futbolcular antrenmana "No to Racism" (Irkçılığa hayır) yazılı tişörtlerle çıktılar.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 18:05
Trabzonspor Webo'yu unutmadı! Irkçılığa net mesaj

, 'in 12'nci haftasında 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör yönetiminde, 'nde antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Antrenmana sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi olan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny Saemedo, sol arka adalesinden sakatlığı bulunan Stiven Plaza katılmadı. Antrenmanın basına açık bölümünde ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı.

IRKÇILIĞA TİŞÖRTLÜ TEPKİ
Bordo-mavili futbolcular, Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Germain ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, Başakşehir Yardımcı Antrenörü 'ya karşı ırkçı söylemine tepki olarak, İngilizce olarak "No to Racism" (Irkçılığa hayır) yazılı tişörtlerle sahaya çıkarak basın mensuplarına poz verdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla 'ye gidecek.

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