Haberler Medipol Başakşehir PSG başkanından Webo'ya özel forma

başkanından Webo'ya özel forma

Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Rumen dördüncü hakem 'nun ırkçı söylemde bulunduğu Başakşehir Yardımcı Antrenörü 'ya forma hediye etti.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 00:40
PSG başkanından Webo'ya özel forma

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. ve son haftasında oynanan -Başakşehir maçının 14. dakikasında Rumen 4. hakem , Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunmuş, bunun üzerine turuncu-lacivertli futbolcular sahadan çekilmişti.

Maç, hakem heyetinin değiştirilmesinin ardından ertelenen mücadele PSG'nin 5-2'lik üstünlüğüyle sona ererken Fransız kulübünün başkanından Webo'ya bir jest geldi.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, 'ya imzalı PSG forması hediye etti.

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