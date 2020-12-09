PSG başkanından Webo'ya özel forma

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. ve son haftasında oynanan PSG-Başakşehir maçının 14. dakikasında Rumen 4. hakem Sebastian Coltescu, Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunmuş, bunun üzerine turuncu-lacivertli futbolcular sahadan çekilmişti.
Maç, hakem heyetinin değiştirilmesinin ardından ertelenen mücadele PSG'nin 5-2'lik üstünlüğüyle sona ererken Fransız kulübünün başkanından Webo'ya bir jest geldi.
PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Pierre Webo'ya imzalı PSG forması hediye etti.
👉 PSG Başkanı Nasır el-Halifi, Pierre Webo'ya özel forma hediye etti.pic.twitter.com/cFBVjY3Lu2— Fotomaç (@fotomac) December 9, 2020