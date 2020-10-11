Tatsız prova

Karadeniz temsilcisi, milli arada BB Erzurumspor ile hazırlık maçı oynadı. Bordo-mavililer ilk yarıda vasata yaklaşamadığı karşılaşmada ilk golü 18. dakikada yedi. Ömer Şişmanoğlu fileleri havalandırdı. 34'te fark 2'ye çıktı. Ricardo Gomes düzgün bir vuruşla ağları sarstı. Trabzonspor ilk 45 dakikada bir türlü istediği pozisyonları bulamadı. Devre 2-0 BB Erzurumspor üstünlüğüyle tamamlandı.



ETKİLİ OLDU

Eddie Newton'ın ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle Trabzonspor, BB Erzurumspor karşısında oyunda dengeyi yakaladı. 54'te Safa'nın getirdiği topta Bilal Başacıkoğlu meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı: 2-1. Karadeniz ekibi kalan bölümde rakip kaleye yüklendi ancak beraberliği getirecek golü bulamadı. Fırtına özellikle ilk yarısında kötü göründüğü tatsız provada BB Erzurumspor'a kaybetti.



NASIL OYNADILAR?



VITOR HUGO: İlk yarı sağ stopere alışamadı. 2. devre daha rahat ettiği sol stopere geçti. Buradan çok iyi oyun kurdu. İlk hamleleri karşılaşma boyunca başarılıydı.

MARLON: Fizik olarak daha toparlanmış gözüktü. Ancak işin savunma yönünde yine aksadı.

SAFA KINALI: Oyuna girdikten sonra Fırtına etkili oldu. Takımın en iyisi olarak öne çıktı.

DIABATE: Fizik olarak henüz hazır değil. Güçlendiğinde delici koşularıyla etkili olacağı belli.

YUSUF SARI: Uzun süre sonra sahalara döndü. Fizik olarak kendini toparlaması gerekiyor.



SKORDAN ÇOK OYUN ÖNEMLİ

BB Erzurumspor'un hocası Mehmet Özdilek iyi bir futbol sergilediklerini söyledi. Özdilek "Bazı oyuncularımıza ligde süre verememiştik. Onları gördük. Skordan çok oynadığımız futbol önemliydi. İki takım da maça asıldı. Kazanmak moral açısından önemli ama takım olma adına gördüklerim daha değerliydi" diye konuştu.



BIKTIK, USANDIK

Trabzonspor'un hocası Eddie Newton, BB Erzurumspor maçında eksiklerini gördüklerini söyledi. İngiliz çalıştırıcı "İki farklı devre oynandı. İlk yarı sakatlardan dönenler sahadaydı. İkinci devre yaptığımız değişikliklerle oyuna döndük, sadece 2. golü bulamadık" dedi. Newton maç başı protestoyla ilgili "Kulüp olarak aleyhimize çalınan düdüklerden bıktık, usandık. Bu durum bizi mutsuz etmeye başladığı için protestoda bulunduk" ifadelerini kullandı. Eddie Newton, Başakşehir karşılaşmasını dört gözle beklediklerini, aralarına yeni katılan oyuncuların kısa süre içinde fizik ve taktik olarak uyum sağlamaları gerektiğini söyledi.



HAKEMLERİ PROTESTO ETTİLER

Trabzonspor'un BB Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada bordo-mavili futbolcular santra sonrası hareketsiz kaldılar. Karadeniz ekibinin oyuncuları ilk düdüğün ardından meşin yuvarlağı BB Erzurumspor tarafına gönderirken 30 saniye boyunca hareket etmediler.