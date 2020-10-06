Haberler Trabzonspor Vitor Hugo'nun formasındaki ilginç detay ortaya çıktı! İşte 13 numaranın sırrı

'nun formasındaki ilginç detay ortaya çıktı! İşte 13 numaranın sırrı

'un yeni transferi , bordo-mavili takımda 13 numaralı formayı alırken, bu tercihin ardında oldukça duygusal bir olay gizli.. Brezilyalı stoperin, 2 yıl önce hayatını kaybeden 'lı eski takım arkadaşı 'nin forma numarasını taşımak istediği ve bu nedenle 13 numarayı tercih ettiği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 10:28
Vitor Hugo'nun formasındaki ilginç detay ortaya çıktı! İşte 13 numaranın sırrı

'un transferin son gününde Palmeiras'tan kadrosuna kattığı , bordo-mavili takımda 13 numaralı formayı terletecek.

Brezilyalı stoperin 13 numarayı özellikle istediği ve bu tercihin ardında oldukça duygusal bir olayın yattığı ortaya çıktı.

ASTORI'NİN ANISINA...

Vitor Hugo'nun forması giydiği dönemde kaptanlığını yapan ve 2 yıl önce hayatını kaybeden eski takım arkadaşı 'nin forma numarasını taşımak istediği öğrenildi.

İtalyan futbolcunun anısına 13 numaralı formayı tercih eden Hugo'nun bu davranışı, takım arkadaşlarına ne kadar bağlı olduğunun bir göstergesi olarak ön plana çıktı.

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