Vitor Hugo'nun formasındaki ilginç detay ortaya çıktı! İşte 13 numaranın sırrı

Trabzonspor'un transferin son gününde Palmeiras'tan kadrosuna kattığı Vitor Hugo, bordo-mavili takımda 13 numaralı formayı terletecek.

Brezilyalı stoperin 13 numarayı özellikle istediği ve bu tercihin ardında oldukça duygusal bir olayın yattığı ortaya çıktı.

ASTORI'NİN ANISINA...

Vitor Hugo'nun Fiorentina forması giydiği dönemde kaptanlığını yapan ve 2 yıl önce hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Davide Astori'nin forma numarasını taşımak istediği öğrenildi.

İtalyan futbolcunun anısına 13 numaralı formayı tercih eden Hugo'nun bu davranışı, takım arkadaşlarına ne kadar bağlı olduğunun bir göstergesi olarak ön plana çıktı.