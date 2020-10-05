Djaniny imzayı attı

Karadeniz ekibi transferin son anları yaklaştığında bombaları art arda patlatıyor. Bordo-mavililer, son olarak Al Ahli'de forma giyen forvet oyuncusu Djaniny Semedo ile anlaşmaya vardı. İki gün önce şehre gelen 29 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Semedo, Al Ahli ile 2022'ye kadar olan sözleşmesini fesh ettiği için Trabzonspor'un kasasından bonservis bedeli çıkmayacak. Trabzonspor'un gece yarısı 01.25'te resmen duyurduğu 1.90 boyunda ve 82 kilo olan Fırtına'nın yeni yıldızı hücumda bir hayli aktif bir isim. Golleri kadar asistleriyle de bilinen Semedo, tecrübesiyle de Trabzonspor'a önemli katkı verecek.

NE KADAR ALACAK?

Djaniny Semedo'nun 3 yıl için alacağı garanti ücretler de açıklandı. Buna göre tecrübeli forvet ilk 2 sezonunda 1.3 milyon euro alacak. Son yılında 100 bin euro artışla rakam 1.4 milyon euro'ya çıkacak.