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Çalan çalana!

binası, Fırtına’ya karşı kapı duvar. Gelen , gideni aratıyor olan ’a oluyor. Son 12 maçta aleyhine 9 penaltı verildi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 23:37 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Çalan çalana!
hakem hatalarından en çok canı yanan kulüplerin başında geliyor. Neredeyse her hafta hakem kararlarıyla puan kaybederken camiadan sürekli ve 'ye tepkiler yükseliyor. ekibi artık karşısında 'muhattap' bulamıyor. Son olarak Ahmet Ağaoğlu, maçı sonrası 'i aramış ancak TFF Başkanı telefonlarını açmamıştı. Riva'ya giden Ağaoğlu burada da Özdemir ile görüşememişti. Ağaoğlu, MHK başkanlarının değişmesiyle Türk futbolunun aydınlığa çıkamayacağını, çarenin MHK sisteminin kökten değişmesinde olduğunu ifade etmişti. Trabzonspor'un TFF, MHK ve hakemlerden ne kadar çektiğini penaltı
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