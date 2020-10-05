Çalan çalana!

TFF binası, Fırtına’ya karşı kapı duvar. Gelen MHK, gideni aratıyor olan Trabzonspor’a oluyor. Son 12 maçta aleyhine 9 penaltı verildi
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 23:37Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Trabzonspor hakem hatalarından en çok canı yanan kulüplerin başında geliyor. Neredeyse her hafta hakem kararlarıyla puan kaybederken camiadan sürekli TFF ve MHK'ye tepkiler yükseliyor. Karadeniz ekibi artık karşısında 'muhattap' bulamıyor. Son olarak Ahmet Ağaoğlu, Gaziantepspor maçı sonrası Nihat Özdemir'i aramış ancak TFF Başkanı telefonlarını açmamıştı. Riva'ya giden Ağaoğlu burada da Özdemir ile görüşememişti. Ağaoğlu, MHK başkanlarının değişmesiyle Türk futbolunun aydınlığa çıkamayacağını, çarenin MHK sisteminin kökten değişmesinde olduğunu ifade etmişti. Trabzonspor'un TFF, MHK ve hakemlerden ne kadar çektiğini penaltı