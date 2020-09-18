Felsefem: Hücum

Teknik direktör Newton, taraftarların takımı çok iyi takip ettiğini ve her detayı bildiklerini, şehrin kupalara ne kadar açlık duyduğunun farkında olduğunu belirtti. Kulüp dergisine konuşan İngiliz hoca, futbol felsefesinin hücum oyunu üzerine olduğuna işaret etti ve, oyuncularının topu rakibe kolay kolay vermemesi, kenar oyuncularının ise agresif olması gerektiğini belirtti. Futbolda bireyselliğe değil takım oyununa inandığına dikkati çeken 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Bence bir antrenörün en önemli özelliği takım adına bir karar bu seçimin tamamen takım adına olduğundan emin olmalı. Yani kişisel bir karar almamalı, bu kararın tek nedeni takımın iyiliği olmalı. Ben bir antrenörde olmazsa olmaz özellik olarak bunu görüyorum" diye konuştu.

ŞEHİRDE HERKES FUTBOLLA ÇOK İLGİLİ

Taraftarların takımlarına çok bağlı olduklarına işaret eden Newton, şu değerlendirmede bulundu: "Dışarıya çıktığımda herkes o hafta kimlerin oynaması gerektiğini, nasıl oynamamız gerektiğini ya da kimlerin neler yaptığını anlatıyor. Takımın o kadar içindeler ki her detayın farkındalar. Şehrin kupalara ne kadar açlık duyduğunun farkındayım."