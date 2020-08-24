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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Osorio atağı

Osorio atağı

Savunmaya takviye arayışlarını sürdüren 'un 'yu gündemine aldığı öğrenildi.

Savunmaya takviye arayışlarını sürdüren 'un 'yu gündemine aldığı öğrenildi. Bordo-mavililerin bonservisi Porto'da olan ama geçen sezonu Rus Ligi ekibi Zenit St.Petersburg'da geçiren Venezuelalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi. temsilcisinin, Portekiz ekibine 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Osorio'nun stoperin yanı sıra orta sahada da görev yapabildiği belirtiliyor. Teknik direktör Newton'un takıma kazandırmayı çok istediği futbolcu için yönetim şartları zorlayacak.
  1. 24.8.2020
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