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14 Ağustos 2020, Cuma
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'yı andı

Trabzonspor Süleyman Seba'yı andı

Bordo-mavili kulüp, 'ın Onursal Başkanı 'yı andı. Yapılan açıklamada, "Güzel oyunun Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 6. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz" denildi.

Bordo-mavili kulüp, 'ın Onursal Başkanı 'yı andı. Yapılan açıklamada, "Güzel oyunun Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 6. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz" denildi.

  1. 14.8.2020
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