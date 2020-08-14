Burke için Newton devrede
Kanat transferinde öncelikli adaylardan biri de Oliver Burke idi. İngiltere Premier Lig'e çıkan West Bromwich'te gözden düşen ve ayrılacağı konuşulan 23 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor temaslara başlamıştı. Genç futbolcunun kadroya katılması için teknik direktör Eddie Newton'un bizzat devreye girdiği öğrenildi.
Kanat transferinde öncelikli adaylardan biri de Oliver Burke idi. İngiltere Premier Lig'e çıkan West Bromwich'te gözden düşen ve ayrılacağı konuşulan 23 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor temaslara başlamıştı. Genç futbolcunun kadroya katılması için teknik direktör Eddie Newton'un bizzat devreye girdiği öğrenildi. İngiliz hocanın, Burke ile bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Genç oyuncu 2016-2017'de Leipzig'e, 2017-2018'de ise West Bromwich Albion'a 15.2 milyon euro karşılığında transfer oldu.
- 14.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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