Burke için Newton devrede

Kanat transferinde öncelikli adaylardan biri de Oliver Burke idi. İngiltere Premier Lig'e çıkan West Bromwich'te gözden düşen ve ayrılacağı konuşulan 23 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor temaslara başlamıştı. Genç futbolcunun kadroya katılması için teknik direktör Eddie Newton'un bizzat devreye girdiği öğrenildi. İngiliz hocanın, Burke ile bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Genç oyuncu 2016-2017'de Leipzig'e, 2017-2018'de ise West Bromwich Albion'a 15.2 milyon euro karşılığında transfer oldu.