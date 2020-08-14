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14 Ağustos 2020, Cuma
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Burke için Newton devrede

Burke için Newton devrede

Kanat transferinde öncelikli adaylardan biri de Oliver Burke idi. 'e çıkan 'te gözden düşen ve ayrılacağı konuşulan 23 yaşındaki oyuncu için temaslara başlamıştı. Genç futbolcunun kadroya katılması için teknik direktör Eddie Newton'un bizzat devreye girdiği öğrenildi.

Kanat transferinde öncelikli adaylardan biri de Oliver Burke idi. 'e çıkan 'te gözden düşen ve ayrılacağı konuşulan 23 yaşındaki oyuncu için temaslara başlamıştı. Genç futbolcunun kadroya katılması için teknik direktör Eddie Newton'un bizzat devreye girdiği öğrenildi. İngiliz hocanın, Burke ile bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Genç oyuncu 2016-2017'de Leipzig'e, 2017-2018'de ise West Bromwich Albion'a 15.2 milyon euro karşılığında oldu.

  1. 14.8.2020
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