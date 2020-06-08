Trabzonspor çalışanı Zeynep Sünger hayatını kaybetti! Beşiktaş'tan başsağlığı mesajı geldi!
Trabzonspor'un uzun süredir çalışanı olan ve kulüpte pazarlama direktörlüğünü üstlenen Zeynep Sünger, 1 buçuk yıldır tedavisini gördüğü kanser hastalığına yenik düştü.
Trabzonspor kulübünden yapılan açıklamada, "Yaklaşık 1.5 yıldır yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Kulübümüzün Pazarlama Direktörü Zeynep Sünger bugün hayata gözlerini yumdu. 2015 yılından beri kulübümüzde görev yapan Zeynep Sünger, pek çok kreatif başarının altına imzasını attı.2019 yılında kansere yakalanan Zeynep Sünger, bu amansız hastalığa karşı mücadelesini ne yazık ki bu sabah kaybetti. Sevgili çalışma arkadaşımız Zeynep Sünger'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Merhume Zeynep Sünger'in cenazesi yarın 13.00'de İstanbul Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda defnedilecektir." ifadelerine yer verdi.
ZEYNEP SÜNGER KİMDİR?
12 Ocak 1967 İzmir Karşıyaka doğumlu olan Zeynep Sünger, Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Fizik bölümlerinden mezundu. Viyana Gothe Institue'de eğitimine devam eden Sünger ardından Boğaziçi Üniversitesi'nden üst düzey sertifikası almıştı.
BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Trabzonspor Kulübü Pazarlama Direktörü Zeynep Sünger'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/rXb8WhNXCW— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 8, 2020
- 08.06.2020
- Güncelleme: 08.06.2020 16:56
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor çalışanı Zeynep Sünger hayatını kaybetti! Beşiktaş'tan başsağlığı mesajı geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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