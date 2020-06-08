Trabzonspor çalışanı Zeynep Sünger hayatını kaybetti! Beşiktaş'tan başsağlığı mesajı geldi! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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çalışanı hayatını kaybetti! 'tan başsağlığı mesajı geldi!

Trabzonspor çalışanı Zeynep Sünger hayatını kaybetti! Beşiktaş'tan başsağlığı mesajı geldi!

'un uzun süredir çalışanı olan ve kulüpte pazarlama direktörlüğünü üstlenen , 1 buçuk yıldır tedavisini gördüğü hastalığına yenik düştü.

kulübünden yapılan açıklamada, "Yaklaşık 1.5 yıldır yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Kulübümüzün Pazarlama Direktörü bugün hayata gözlerini yumdu. 2015 yılından beri kulübümüzde görev yapan Zeynep Sünger, pek çok kreatif başarının altına imzasını attı.2019 yılında kansere yakalanan Zeynep Sünger, bu amansız hastalığa karşı mücadelesini ne yazık ki bu sabah kaybetti. Sevgili çalışma arkadaşımız Zeynep Sünger'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Merhume Zeynep Sünger'in cenazesi yarın 13.00'de İstanbul Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda defnedilecektir." ifadelerine yer verdi.

ZEYNEP SÜNGER KİMDİR?

12 Ocak 1967 İzmir Karşıyaka doğumlu olan Zeynep Sünger, Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Fizik bölümlerinden mezundu. Viyana Gothe Institue'de eğitimine devam eden Sünger ardından Boğaziçi Üniversitesi'nden üst düzey sertifikası almıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

  1. 08.06.2020
  2. Güncelleme: 08.06.2020 16:56
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