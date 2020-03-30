Erce kadroda tutulacak

Bordo-mavililer as kalecisi Uğurcan Çakır gibi yedeği Erce Kardeşler'e de teklif yağıyor. Trabzonspor yönetimi tüm bu teklifleri dinlese de 26 yaşındaki eldivenle yolları ayırmaya kesin olarak karşı çıkıyor. Uğurcan yüksek bir fiyata satılırsa Erce Kardeşler birinci kaleci olacak.