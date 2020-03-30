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30 Mart 2020, Pazartesi
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Erce kadroda tutulacak

Erce kadroda tutulacak

Bordo-mavililer as kalecisi gibi yedeği 'e de teklif yağıyor. yönetimi tüm bu teklifleri dinlese de 26 yaşındaki eldivenle yolları ayırmaya kesin olarak karşı çıkıyor.

Bordo-mavililer as kalecisi gibi yedeği 'e de teklif yağıyor. yönetimi tüm bu teklifleri dinlese de 26 yaşındaki eldivenle yolları ayırmaya kesin olarak karşı çıkıyor. Uğurcan yüksek bir fiyata satılırsa Erce Kardeşler birinci kaleci olacak.

  1. 30.3.2020
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