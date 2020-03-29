Yusuf Yazıcı Trabzon’daki hemşehrilerini unutmadı! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
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’daki hemşehrilerini unutmadı!

Yusuf Yazıcı Trabzon’daki hemşehrilerini unutmadı!

’nın ’nde forma giyen milli oyuncu , dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle zor günler yaşayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerini unutmadı.

'nın 'nde forma giyen milli oyuncu , dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle zor günler yaşayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi hemşerilerini unutmadı. Yazıcı, mahalle muhtarları aracılığıyla belirlenen ailelere elleriyle hazırladığı ve dezenfekte ettiği erzakları bireysel hijyen önlemlerini de alarak ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Aralık ayında yaşadığı sakatlık sonrası Roma'da operasyon geçiren ve fizyoterapist eşliğinde hazırlıklarını 'da sürdüren milli oyuncu, koronvirüs nedeniyle zor durumda bulunan ihtiyaç sahiplerine kendi hazırladı ve dezenfekte ettiği erzak kolilerini dağıttı. 'un Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu Mahallesi ve Aydınlık Eveler Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahibi aileye muhtarlık aracılığıyla ulaşan Yazıcı, ailelerin hem ihtiyaçlarını giderdi, hem de onları sosyal mesafeyi koruyarak ziyaret etti.

KENDİ HAZIRLADIĞI ERZAK KOLİLERİNİ ELLERİYLE DAĞITTI
Damar tıkanıklığı nedeniyle ayağı kesilen ve sonrasında protez bacak takılan bir taraftarı, Yusuf Yazıcı'nın ziyaretinden dolayı çok muylu olduğunu belirtirken, "Siz bizim aşkımızsınız , size kurban olurum, muhtarımız da sağ olsun bizlere yardımcı oluyor" dedi.

  1. 29.03.2020
  2. Güncelleme: 29.03.2020 18:16
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