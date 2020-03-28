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28 Mart 2020, Cumartesi
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Gençler çalışıyor

Gençler çalışıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle 'e ara verilmesinin ardından 'da futbolcular, teknik ekibin belirlediği program dahilinde bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle 'e ara verilmesinin ardından 'da futbolcular, teknik ekibin belirlediği program dahilinde bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Serkan Asan ve Kerem Baykuş, 'un Düzköy ilçesinde çalışmalarına devam ediyor. 20 yaşındaki sağ bek Serkan, kulübün kendisine gönderdiği koşu bandında form tutarken, 20 yaşındaki genç orta saha Baykuş ise evinin garajındaki koşu bandından çalışıyor.
  1. 28.3.2020
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