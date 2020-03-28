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28 Mart 2020, Cumartesi
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Bu gurur ’un

Bu gurur Trabzon’un

'de 53 puanla averajla liderlik koltuğunda yer alan , transfermarkt verilerine göre sezon başında bugüne kadar gelen süreçte değerini en çok artıran takım oldu

Süper Lig'de 53 puanla averajla liderlik koltuğunda yer alan , transfermarkt verilerine göre sezon başında bugüne kadar gelen süreçte değerini en çok artıran takım oldu. sezon başında 580 milyon 200 bin euro olan değeri güncel verilerle 690 milyon 300 bin euro'ya yükseldi. Bordo-mavililer, Sturridge ve Mikel gibi isimlerle yollarını ayırmasına rağmen değerini artırdı. 15 Ağustos 2019 verilerine göre ekibi 48 milyon 900 bin euro olan değerini 7 aylık dönemde yüzde 82'i artırarak 89 milyon 350 bin euro'ya (40 milyon 450 bin euro artırdı) çıkardı.
  1. 28.3.2020
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