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28 Mart 2020, Cumartesi
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Uğurcan: Evde kal

Uğurcan: Evde kal Türkiye

Bordo-mavili takımın kalecisi , beINSports'a konuştu. 23 yaşındaki eldiven, "2 haftada bir kez dışarıya çıktım, o da test için. Zihinsel antrenmanımı kitap okuyarak yapmaya çalışıyorum. Yemek yapmayı sevdiğimi fark ettim." dedi.

Bordo-mavili takımın kalecisi , beINSports'a konuştu. 23 yaşındaki eldiven, "2 haftada bir kez dışarıya çıktım, o da test için. Zihinsel antrenmanımı kitap okuyarak yapmaya çalışıyorum. Yemek yapmayı sevdiğimi fark ettim. Bize telefon vasıtasıyla idman programı geliyor, video sistemiyle neler yapmamız gerektiği bildiriliyor. Evde çalışıyoruz. ve tedbir mutlaka kazanacaktır. Ben de 'Evde Kal ' diyorum. Bilime inanalım ve tedbirli olalım" dedi.
  1. 28.3.2020
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