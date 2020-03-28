Uğurcan: Evde kal Türkiye
Bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır, beINSports'a konuştu. 23 yaşındaki eldiven, "2 haftada bir kez dışarıya çıktım, o da test için. Zihinsel antrenmanımı kitap okuyarak yapmaya çalışıyorum. Yemek yapmayı sevdiğimi fark ettim." dedi.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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