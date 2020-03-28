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28 Mart 2020, Cumartesi
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Fırtına gibisi yok

Fırtına gibisi yok

devi, bu sezon 'de oynanan 26 maçlık periyotta en uzun süreli (11) namağlup takım olma unvanını elinde bulunduruyor. (10) takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise (8) bulunuyor.

devi, bu sezon 'de oynanan 26 maçlık periyotta en uzun süreli (11) namağlup takım olma unvanını elinde bulunduruyor. (10) takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise (8) bulunuyor. Fırtına, Süper Lig'de en son yenilgisini 16 Aralık 2019'da sahasında Denizlispor'a karşı 2-1'lık skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından oynadığı 11 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi, 8 galibiyet 3 beraberlik elde etti.

HERKES KATKI SAĞLADI

36 yaşındaki Portekizli sağ bek Pereira, 30 maçta 2 bin 624 dakika süre aldı, 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Abdulkadir Parmak ise 35 maçta 2 bin 497 dakika süre alırken 3 gol, 2 asistle oynadı. Hüseyin Türkmen 29 maçta 2 bin 479 dakika forma giydi. Campi, 28 maçta 2 bin 285 dakika süre alırken, 1 asist yaptı. Bin 981 dakika görev yapan Hosseini 1 asistle oynarken, bin 514 dakika oynayan Ekuban 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

  1. 28.3.2020
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