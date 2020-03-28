Fırtına gibisi yok
Karadeniz devi, bu sezon Süper Lig'de oynanan 26 maçlık periyotta en uzun süreli (11) namağlup takım olma unvanını elinde bulunduruyor. Bordo-mavilileri Galatasaray (10) takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise Antalyaspor (8) bulunuyor.
Karadeniz devi, bu sezon Süper Lig'de oynanan 26 maçlık periyotta en uzun süreli (11) namağlup takım olma unvanını elinde bulunduruyor. Bordo-mavilileri Galatasaray (10) takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise Antalyaspor (8) bulunuyor. Fırtına, Süper Lig'de en son yenilgisini 16 Aralık 2019'da sahasında Denizlispor'a karşı 2-1'lık skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından oynadığı 11 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi, 8 galibiyet 3 beraberlik elde etti.
HERKES KATKI SAĞLADI
36 yaşındaki Portekizli sağ bek Pereira, 30 maçta 2 bin 624 dakika süre aldı, 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Abdulkadir Parmak ise 35 maçta 2 bin 497 dakika süre alırken 3 gol, 2 asistle oynadı. Hüseyin Türkmen 29 maçta 2 bin 479 dakika forma giydi. Campi, 28 maçta 2 bin 285 dakika süre alırken, 1 asist yaptı. Bin 981 dakika görev yapan Hosseini 1 asistle oynarken, bin 514 dakika oynayan Ekuban 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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