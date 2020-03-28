Fırtına gibisi yok

Karadeniz devi, bu sezon Süper Lig'de oynanan 26 maçlık periyotta en uzun süreli (11) namağlup takım olma unvanını elinde bulunduruyor. Bordo-mavilileri Galatasaray (10) takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise Antalyaspor (8) bulunuyor. Fırtına, Süper Lig'de en son yenilgisini 16 Aralık 2019'da sahasında Denizlispor'a karşı 2-1'lık skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından oynadığı 11 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi, 8 galibiyet 3 beraberlik elde etti.

HERKES KATKI SAĞLADI

36 yaşındaki Portekizli sağ bek Pereira, 30 maçta 2 bin 624 dakika süre aldı, 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Abdulkadir Parmak ise 35 maçta 2 bin 497 dakika süre alırken 3 gol, 2 asistle oynadı. Hüseyin Türkmen 29 maçta 2 bin 479 dakika forma giydi. Campi, 28 maçta 2 bin 285 dakika süre alırken, 1 asist yaptı. Bin 981 dakika görev yapan Hosseini 1 asistle oynarken, bin 514 dakika oynayan Ekuban 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.