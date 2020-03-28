Çimşir ile seriye bağladı
Trabzonspor yenilmeme serisinde de hem ligin tepesine yerleşti hem de Avrupa'nın zirvesini zorladı. Bordomavililer, majör ligler içerisinde 11 maçlık yenilmeme değeriyle sadece Lazio ve PSG'nin gerisinde kaldı. Öte yandan tüm Avrupa'nın devam eden en büyük mağlup olmama serisine Yunanistan'dan 26 maçla Olympiakos sahip.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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