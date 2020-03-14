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14 Mart 2020, Cumartesi
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Uğurcan iddialı

Uğurcan iddialı

ekibinin kalecisi , mücadelesi öncesi iddialı açıklamalar yaptı. eldiven " en kritik maçlarımızdan birini oynayacağız. Belki tribünde seyircimiz olmayacak ama onlara 3 puan hediye etmek istiyoruz. yolunda bu maçı kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ekibinin kalecisi , mücadelesi öncesi iddialı açıklamalar yaptı. eldiven " en kritik maçlarımızdan birini oynayacağız. Belki tribünde seyircimiz olmayacak ama onlara 3 puan hediye etmek istiyoruz. yolunda bu maçı kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
  1. 14.3.2020
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