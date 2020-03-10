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10 Mart 2020, Salı
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Bu maçlar sezona bedel

Bu maçlar sezona bedel

Fırtına, zorlu maçlar öncesi tek yürek. Çarşamba , ile karşılaşacak olan bordo-mavililerin tek hedefi 2’de 2 yapmak. Camia da gözünü tamamen saha içine çevirdi

Süper Lig'de ile 1-1 berabere kalan rotasını bu hafta çıkacağı iki kritik maça kırmış durumda. Bordo-mavililer sezonun bu kritik bölümünde saha dışı tartışmalarla yıpranmak istemiyor. Bu sebeple başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör ile de görüşerek "Aklınız tamamen sahada olsun. Potansiyelinizi biliyoruz, size güveniyoruz" mesajını verdi. Çimşir de 90+2'de sayılmayan golleri sebebiyle berabere kaldıkları Gaziantepspor maçını unuttuklarını, önlerine baktıklarını iletti.

Bordo-mavili kulübün yöneticilerinden Sertaç Güven camiaya seslendi. Güven "Hava puslu, meydanı boş bırakmayalım. Kötü mü oynuyoruz, işte o zaman siz takımı ayağa kaldırın. Siz ateşleyin. 1 galibiyetle bir haftamızın iyi geçtiğini unutmayın. Bu hafta neredeyse bir sezona bedel. Çarşamba , ile oynayacağız. Pazartesi bizim için milat olsun" ifadelerini kullandı. Güven, tüm camianın sadece saha içine odaklanmasını, dışarıdaki tartışmalara kulaklarını tıkamalarını istedi. Bu mesajı büyük destek gördü.

MORALLER YERİNDE

Fırtına, beraberliğini unuttu tamamen maçına konsantre oldu. Bordo-mavililer dün Hüseyin Çimşir yönetiminde taktik antrenmanı gerçekleştirdi. Futbolcuların bir hayli neşeli olmaları dikkat çekti. Sık sık birbirleriyle şakalaştılar. Tesislerde tam bir kolej havası hakimdi. Trabzonspor bugün yapacağı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.

YOLCULUK BUGÜN

Trabzonspor bugün saat 14.30'da Malatya'ya uçacak. Taraftarlar da bordo-mavili kafileyi karşılaşmak için organizasyonlar yapıyor. Karadeniz temsilcisi, erteleme maçının ardından Trabzon'a dönerek Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarının startını verecek.

  1. 10.3.2020
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