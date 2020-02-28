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28 Şubat 2020, Cuma
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Favorim Trabzonspor

Makedonya 'nın Igor Angelovski, 'deki şampiyonluk yarışında 'u favori gördüğünü söyledi. A Spor'a konuk olan Angelovski, "6 yıl önce Rabotniçki'de koçluk yaparken Trabzonspor'a karşı oynamıştım. Turu geçtik ama tribünleri fevkaladeydi. Ondan sonra bu kulüpten hoşlanmaya başladım. Gerçekten iyi oynuyorlar. Şampiyon olacaklarına inanıyorum" dedi.

Makedonya 'nın Igor Angelovski, 'deki şampiyonluk yarışında 'u favori gördüğünü söyledi. A Spor'a konuk olan Angelovski, "6 yıl önce Rabotniçki'de koçluk yaparken Trabzonspor'a karşı oynamıştım. Turu geçtik ama tribünleri fevkaladeydi. Ondan sonra bu kulüpten hoşlanmaya başladım. Gerçekten iyi oynuyorlar. Şampiyon olacaklarına inanıyorum" dedi.

İRANLI HEYETTEN ZİYARET

'ın Trabzon Başkonsolosu Hossein Saberi ve yetkililer Sayyad Alizadeh ile Mohammad Yazdanpanah kulübü ziyaret etti. Başkan yardımcısı ve genel sekreter 'nun ağırladığı konuk heyet, bordo-mavili takıma başarı dileklerini iletti. Emin Kahraman ve Ömer Sağıroğlu, İran heyetine nazik ziyaretleri için teşekkürlerini sunarak, günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

  1. 28.2.2020
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