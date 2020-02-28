Favorim Trabzonspor

Makedonya Milli Takımı'nın teknik direktörü Igor Angelovski, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Trabzonspor'u favori gördüğünü söyledi. A Spor'a konuk olan Angelovski, "6 yıl önce Rabotniçki'de koçluk yaparken Trabzonspor'a karşı oynamıştım. Turu geçtik ama Trabzon tribünleri fevkaladeydi. Ondan sonra bu kulüpten hoşlanmaya başladım. Gerçekten iyi oynuyorlar. Şampiyon olacaklarına inanıyorum" dedi.

İRANLI HEYETTEN ZİYARET

İran'ın Trabzon Başkonsolosu Hossein Saberi ve yetkililer Sayyad Alizadeh ile Mohammad Yazdanpanah kulübü ziyaret etti. Başkan yardımcısı Emin Kahraman ve genel sekreter Ömer Sağıroğlu'nun ağırladığı konuk heyet, bordo-mavili takıma başarı dileklerini iletti. Emin Kahraman ve Ömer Sağıroğlu, İran heyetine nazik ziyaretleri için teşekkürlerini sunarak, günün anısına çeşitli hediyeler verdi.