Yönetim statta toplandı

Bordo-mavili kulübün yönetim kurulu, Ahmet Ağaoğlu başkanlığında maç öncesinde stadyumda toplantı yaptı. Toplantının ana gündem maddesi ise harcama limitlerine bağlı kalınacak şekilde yapılması planlanan transfer harcamalarıydı. Takımdan gitmesi muhtemel oyuncular da masaya yatırıldı.