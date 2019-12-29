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29 Aralık 2019, Pazar
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statta toplandı

Yönetim statta toplandı

Bordo-mavili kulübün kurulu, başkanlığında maç öncesinde stadyumda toplantı yaptı.

Bordo-mavili kulübün kurulu, başkanlığında maç öncesinde stadyumda toplantı yaptı. Toplantının ana gündem maddesi ise harcama limitlerine bağlı kalınacak şekilde yapılması planlanan transfer harcamalarıydı. Takımdan gitmesi muhtemel oyuncular da masaya yatırıldı.

  1. 29.12.2019
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