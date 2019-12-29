Trabzonspor'dan çifte rekor!

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarının son maçında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 6-2 mağlup etti. Bordo-mavililer bu sonuçla devreyi 32 puanla üçüncü sırada kapattı. Karadeniz ekibi son 9 sezonun puan olarak en iyi ilk yarı derecesini elde etti. Eksik rakibi karşısında taraftarının da desteğiyle çok rahat bir maç çıkaran Fırtına 6 gol atarken, bir o kadar da kaçırdı.

BİR TOP DA DİREĞE

Bordo-mavili ekibi farka taşıyan sayıları biri penaltıdan olmak üzere Sturridge (2), Sörloth (2), Nwakaeme ve Abdülkadir Parmak kaydetti. Sörloth'un ilk yarıdaki bir kafa topu da üst direkten döndü. Kayserispor'un golleri, Ömer Uzun ve Kravets'ten geldi. Trabzonspor ikinci yarının ilk haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kayserispor ise Alanya deplasmanına gidecek.

Trabzonspor, Kayserispor ile oynadığı son 11 Süper Lig maçının dokuzunu kazandı. (1B, 1M). Karadeniz ekibi, rakibini son dört karşılaşmada en az ikişer farkla mağlup etti. (4-0, 2-0, 4-2 ve 6-2). 8 gollü maç iki takımın ligdeki en gollü düellosu olarak tarihe geçti.TRABZONSPOR, Süper Lig'de ilk yarının son maçında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 6-2 mağlup etti. Bordo-mavililer bu sonuçla devreyi 32 puanla üçüncü sırada kapattı.

Karadeniz ekibi son 9 sezonun puan olarak en iyi ilk yarı derecesini elde etti. Eksik rakibi karşısında taraftarının da desteğiyle çok rahat bir maç çıkaran Fırtına 6 gol atarken, bir o kadar da kaçırdı.