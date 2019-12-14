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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Onazi herkesi şaşırttı

Onazi herkesi şaşırttı

2018'de ile oynanan maçta aşil tendonu kopan 26 yaşındaki futbolcu, bir süredir takımla idmanlara çıkıyordu. Fizik ve kondisyon eksiğini büyük ölçüde kapatan Onazi, Basel sınavında forma giydi.

2018'de ile oynanan maçta aşil tendonu kopan 26 yaşındaki futbolcu, bir süredir takımla idmanlara çıkıyordu. Fizik ve kondisyon eksiğini büyük ölçüde kapatan Onazi, Basel sınavında forma giydi. Sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen iyi bir performans sergileyerek izleyenleri şaşırtan Nijeryalı, 51. dakikada yerini Muhammet'e bıraktı.
  1. 14.12.2019
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