Tepeden bakmam
Soyunma odasında konuşan 53 yaşındaki teknik adam, “Trabzonspor forması sırtımdayken, bir aidiyet duygum varken, hiçbir rakibe tepeden bakmam, küçümsemem. Onurlu insanlar her kategoride işini çok iyi yapar” dedi.
Trabzonspor'a imza attığı günden beri bordomavili kulübe bağlılığını her fırsatta dile getiren teknik direktör Ünal Karaman, kadrosunda yer alan oyuncuların da aynı duygularla hareket etmesini istiyor. Maç öncesi ve sonrası yaptığı konuşmalarla dikkat çeken deneyimli teknik adamı futbolcuları da can kulağıyla dinliyor. Zorlu ve sıkıntılı günlerin aşılmasında en büyük pay sahiplerinden biri olan 53 yaşındaki hocanın, motivasyon konuşmaları da maçlara damgasını vuruyor. Karaman'ın sözlerinin ardından ise birinci kaptan Sosa ile birlikte ikinci kaptan Pereira forma giydikleri maçlar öncesi takım arkadaşlarına yönelik birer konuşma yapıyor. Bu sistemin işe yaradığı da net olarak ortaya çıkıyor.
KİMSEYE MÜSAADE ETMEM
Bordo-mavili kulüp, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Altay ile oynanan ve Trabzonspor'un 2-1 kazandığı maç öncesi Karaman'ın talebelerine söylediği sözleri yayımladı. 'Günaydın Büyük Trabzonspor Taraftarı' başlıklı videoda oyuncuların Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrılışı, stadyuma gidişlerine kadar önemli detayların yer aldığı görüntülerde 53 yaşındaki çalıştırıcının maç öncesi yaptığı konuşmadan kısa bir bölüm yer aldı. Karaman, "Ben hiçbir rakibimi küçük görmüyorum. Trabzon forması sırtımdayken, bir aidiyet duygum varken, hiçbir rakibe tepeden bakmıyorum. Ben bakmadığım gibi kimsenin bakmasına da müsaade etmem. Bakacağım bir tek şey var onurlu insanlar gibi hiçbir kategori, hiçbir müsabaka, antrenman fark etmeksizin sorumluluk dahilinde işin gereğini yapmak. Bizim işimiz bu"ifadelerini kullandı. Ardından sahaya çıkan takım istediği skoru elde etti.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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