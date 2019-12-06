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06 Aralık 2019, Cuma
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Tepeden bakmam

Tepeden bakmam

Soyunma odasında konuşan 53 yaşındaki teknik adam, “ forması sırtımdayken, bir aidiyet duygum varken, hiçbir rakibe tepeden bakmam, küçümsemem. Onurlu insanlar her kategoride işini çok iyi yapar” dedi.

'a imza attığı günden beri bordomavili kulübe bağlılığını her fırsatta dile getiren teknik direktör , kadrosunda yer alan oyuncuların da aynı duygularla hareket etmesini istiyor. Maç öncesi ve sonrası yaptığı konuşmalarla dikkat çeken deneyimli teknik adamı futbolcuları da can kulağıyla dinliyor. Zorlu ve sıkıntılı günlerin aşılmasında en büyük pay sahiplerinden biri olan 53 yaşındaki hocanın, motivasyon konuşmaları da maçlara damgasını vuruyor. Karaman'ın sözlerinin ardından ise birinci kaptan Sosa ile birlikte ikinci kaptan Pereira forma giydikleri maçlar öncesi takım arkadaşlarına yönelik birer konuşma yapıyor. Bu sistemin işe yaradığı da net olarak ortaya çıkıyor.

KİMSEYE MÜSAADE ETMEM

Bordo-mavili kulüp, 5. tur ilk maçında Altay ile oynanan ve Trabzonspor'un 2-1 kazandığı maç öncesi Karaman'ın talebelerine söylediği sözleri yayımladı. 'Günaydın Büyük Trabzonspor Taraftarı' başlıklı videoda oyuncuların 'nden ayrılışı, stadyuma gidişlerine kadar önemli detayların yer aldığı görüntülerde 53 yaşındaki çalıştırıcının maç öncesi yaptığı konuşmadan kısa bir bölüm yer aldı. Karaman, "Ben hiçbir rakibimi küçük görmüyorum. Trabzon forması sırtımdayken, bir aidiyet duygum varken, hiçbir rakibe tepeden bakmıyorum. Ben bakmadığım gibi kimsenin bakmasına da müsaade etmem. Bakacağım bir tek şey var onurlu insanlar gibi hiçbir kategori, hiçbir müsabaka, antrenman fark etmeksizin sorumluluk dahilinde işin gereğini yapmak. Bizim işimiz bu"ifadelerini kullandı. Ardından sahaya çıkan takım istediği skoru elde etti.

  1. 6.12.2019
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