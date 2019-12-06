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06 Aralık 2019, Cuma
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Pereira takıma katılacak

Pereira takıma katılacak

tarafından dinlendirilmek için Altay maçının kadrosuna alınmayan Pereira, takımın 'daki kampına dahil olacak. Portekizli sağ bekin burada yapacağı çalışmaların ardından ile pazar günü oynanacak maçta ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

Teknik direktör tarafından dinlendirilmek için Altay maçının kadrosuna alınmayan Pereira, takımın 'daki kampına dahil olacak. Portekizli sağ bekin burada yapacağı çalışmaların ardından ile pazar günü oynanacak maçta ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.
  1. 6.12.2019
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