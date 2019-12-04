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04 Aralık 2019, Çarşamba
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bulaşıcıdır

Mutluluk bulaşıcıdır

  etkisini yeniden gösteriyor. Yaptığı videolarla viral olan kulüp, dün Twitter'dan Ekuban'ın güldüğü bir video yayınlayarak ' 13.00'ü bekleyin' mesajını verdi. Bu an geldiğinde de " bulaşıcıdır. ışık, yüzlerimizde kocaman bir gülüşe dönüştü. Sevdamızın güzel ve özel çocuklarına teşekkürlerimizle…" başlıklı bir video yayınladı.

etkisini yeniden gösteriyor. Yaptığı videolarla viral olan kulüp, dün Twitter'dan Ekuban'ın güldüğü bir video yayınlayarak ' 13.00'ü bekleyin' mesajını verdi. Bu an geldiğinde de " bulaşıcıdır. ışık, yüzlerimizde kocaman bir gülüşe dönüştü. Sevdamızın güzel ve özel çocuklarına teşekkürlerimizle…" başlıklı bir video yayınladı. Videoda down sendromlu çocukların oyuncuları resmettiği ve ardından bunların poster yapılarak soyunma odasında dolaplara asıldığı görüldü. Soyunma odasına giren futbolcular kendi resimlerini görünce mutlu oldu.
  1. 4.12.2019
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