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29 Kasım 2019, Cuma
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Fırtına'da sakatlık raporu

Fırtına'da sakatlık raporu

Abdülkadir Ömür 'ya gidiyor, hafta sonra dönecek, Cambaz'ın durumu iyi gözükmüyor. İyileşen , ve de beklenen düzeyde değil.

'un doktoru Hakan Ayaz, sakat oyuncuların son durumunu duyurdu. İşte sakatlarla ilgili son açıklama:

Abdülkadir Ömür: 12 Eylül 2019'da menisküs tamiri operasyonu geçiren oyuncumuz önümüzdeki günlerde 'ya giderek tedavisine orada devam edilecektir.

Ahmet Canbaz: Ayrılmamış kırık, kıkırdak ezilmesi, femur ve tibiada kemik iliği ödem alanları, ön çapraz bağ kısmi yırtık tespit edilmiş olsa dahi 2 gün geçmesine rağmen ödem ve kanama alanlarının henüz yeteri kadar geçmediği görülmüştür. Oyuncumuza 1 hafta sonra tekrar MR çekilmesine ve cerrahi yönden konsültasyonuna karar verildi.

Novak: 14 Kasım 2019 alt baldır adalesinde grade 2 yırtık oluşan oyuncunun tedavisi devam etmekte olup takımdan ayrı koşulara başlamıştır. Sahaya dönüş süresi haftadır.

Sturridge: Alt baldır kas zarı yırtığı tamamen iyileşmiş olan oyuncumuz, iyileşmeye bağlı taze skar (nedbe) dokusunun yeterli esnekliği kazanmamış olmasına bağlı kas sertlikleri yaşamakta ve bireysel çalışmalarına devam etmektedir.

Ekuban: Sol ayak 5. metatars kemiğindeki kırık tamamen iyileşmiş ve bir süredir takım antrenmanına katılabilen oyuncumuz, uzun süre antrenman yapmamasına bağlı eksik kalan atletik performans kriterlerini tamamlamak için çalışmakta yapmaktadır.

: Bir süredir takımımızla antrenman yapabilen oyuncumuzun çok uzun süre idman yapmamasına bağlı genel kondisyon ve atletik performans kriterleri henüz beklenen düzeye gelmemiş olup bunun için ekstra olarak özel çalışmalar yapılmaktadır.

  1. 29.11.2019
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