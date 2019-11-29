Fırtına'da sakatlık raporu
Abdülkadir Ömür Almanya'ya gidiyor, Novak 4-6 hafta sonra dönecek, Ahmet Cambaz'ın durumu iyi gözükmüyor. İyileşen Sturridge, Ekuban ve Onazi de beklenen düzeyde değil.
Trabzonspor'un doktoru Hakan Ayaz, sakat oyuncuların son durumunu duyurdu. İşte sakatlarla ilgili son açıklama:
Abdülkadir Ömür: 12 Eylül 2019'da menisküs tamiri operasyonu geçiren oyuncumuz önümüzdeki günlerde Almanya'ya giderek tedavisine orada devam edilecektir.
Ahmet Canbaz: Ayrılmamış kırık, kıkırdak ezilmesi, femur ve tibiada kemik iliği ödem alanları, ön çapraz bağ kısmi yırtık tespit edilmiş olsa dahi 2 gün geçmesine rağmen ödem ve kanama alanlarının henüz yeteri kadar geçmediği görülmüştür. Oyuncumuza 1 hafta sonra tekrar MR çekilmesine ve cerrahi yönden konsültasyonuna karar verildi.
Novak: 14 Kasım 2019 alt baldır adalesinde grade 2 yırtık oluşan oyuncunun tedavisi devam etmekte olup takımdan ayrı koşulara başlamıştır. Sahaya dönüş süresi 4-6 haftadır.
Sturridge: Alt baldır kas zarı yırtığı tamamen iyileşmiş olan oyuncumuz, iyileşmeye bağlı taze skar (nedbe) dokusunun yeterli esnekliği kazanmamış olmasına bağlı kas sertlikleri yaşamakta ve bireysel çalışmalarına devam etmektedir.
Ekuban: Sol ayak 5. metatars kemiğindeki kırık tamamen iyileşmiş ve bir süredir takım antrenmanına katılabilen oyuncumuz, uzun süre antrenman yapmamasına bağlı eksik kalan atletik performans kriterlerini tamamlamak için çalışmakta yapmaktadır.
Onazi: Bir süredir takımımızla antrenman yapabilen oyuncumuzun çok uzun süre idman yapmamasına bağlı genel kondisyon ve atletik performans kriterleri henüz beklenen düzeye gelmemiş olup bunun için ekstra olarak özel çalışmalar yapılmaktadır.
- 29.11.2019
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Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
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fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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