Fırtına'da sakatlık raporu

Trabzonspor'un doktoru Hakan Ayaz, sakat oyuncuların son durumunu duyurdu. İşte sakatlarla ilgili son açıklama:

Abdülkadir Ömür: 12 Eylül 2019'da menisküs tamiri operasyonu geçiren oyuncumuz önümüzdeki günlerde Almanya'ya giderek tedavisine orada devam edilecektir.

Ahmet Canbaz: Ayrılmamış kırık, kıkırdak ezilmesi, femur ve tibiada kemik iliği ödem alanları, ön çapraz bağ kısmi yırtık tespit edilmiş olsa dahi 2 gün geçmesine rağmen ödem ve kanama alanlarının henüz yeteri kadar geçmediği görülmüştür. Oyuncumuza 1 hafta sonra tekrar MR çekilmesine ve cerrahi yönden konsültasyonuna karar verildi.

Novak: 14 Kasım 2019 alt baldır adalesinde grade 2 yırtık oluşan oyuncunun tedavisi devam etmekte olup takımdan ayrı koşulara başlamıştır. Sahaya dönüş süresi 4-6 haftadır.

Sturridge: Alt baldır kas zarı yırtığı tamamen iyileşmiş olan oyuncumuz, iyileşmeye bağlı taze skar (nedbe) dokusunun yeterli esnekliği kazanmamış olmasına bağlı kas sertlikleri yaşamakta ve bireysel çalışmalarına devam etmektedir.

Ekuban: Sol ayak 5. metatars kemiğindeki kırık tamamen iyileşmiş ve bir süredir takım antrenmanına katılabilen oyuncumuz, uzun süre antrenman yapmamasına bağlı eksik kalan atletik performans kriterlerini tamamlamak için çalışmakta yapmaktadır.

Onazi: Bir süredir takımımızla antrenman yapabilen oyuncumuzun çok uzun süre idman yapmamasına bağlı genel kondisyon ve atletik performans kriterleri henüz beklenen düzeye gelmemiş olup bunun için ekstra olarak özel çalışmalar yapılmaktadır.