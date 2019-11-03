Beto duvar ördü

Trabzon'da dün öne çıkan isimlerden biri de Göztepe'nin kalecisi Beto'ydu. Sarı-kırmızılıların 37 yaşındaki vazgeçilmezi, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında kritik kurtarışlar yaptı. Kalesinde güven veren Portekizli file bekçisi, 90 dakika boyunca yaptığı 6 kurtarışla Göztepe'nin galibiyetinde kilit rol oynadı. 73. dakikada Avdijaj'ın şutunda ayaklarıyla topun ağlara gitmesine engel olan Beto, 90'da da Koray'ın etkili kafa vuruşunda topu kornere çıkardı. Maçın ardından yaptığı konuşmada önemli bir galibiyet aldıklarını belirten tecrübeli oyuncu, "Artık istikrarlı bir şekilde başarılı sonuçlar almaya devam etmeliyiz. Sezona kötü başladık ama böyle devam edecek değil. Herkes sahada üstüne düşeni yaptığında başarı da geliyor. Tüm takım arkadaşlarına teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.