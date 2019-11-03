Beto duvar ördü - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Beto duvar ördü

duvar ördü

Beto duvar ördü

’nin vazgeçilmezi , karşısında özellikle ikinci yarıda yaptığı kritik kurtarışlarla takımının kazandığı 3 puanda kilit rol oynadı.

Trabzon'da dün öne çıkan isimlerden biri de 'nin kalecisi 'ydu. Sarı-kırmızılıların 37 yaşındaki vazgeçilmezi, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında kritik kurtarışlar yaptı. Kalesinde güven veren Portekizli file bekçisi, 90 dakika boyunca yaptığı 6 kurtarışla Göztepe'nin galibiyetinde kilit rol oynadı. 73. dakikada Avdijaj'ın şutunda ayaklarıyla topun ağlara gitmesine engel olan Beto, 90'da da Koray'ın etkili kafa vuruşunda topu kornere çıkardı. Maçın ardından yaptığı konuşmada önemli bir galibiyet aldıklarını belirten tecrübeli oyuncu, "Artık istikrarlı bir şekilde başarılı sonuçlar almaya devam etmeliyiz. Sezona kötü başladık ama böyle devam edecek değil. Herkes sahada üstüne düşeni yaptığında başarı da geliyor. Tüm takım arkadaşlarına teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

  1. 3.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beto duvar ördü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN