Ömür İtalya'da zirvede
İtalyan Tuttosport Gazetesi tarafından verilen Golden Boy ödülünde en iyi 40 futbolcu arasına kalan ancak 20 kişilik listede kendisine yer bulamayan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, haziran ayından bu yana en çok oy alan isim oldu.
Trabzonspor'un 20 yaşındaki yıldız ismi Abdülkadir Ömür, İtalyan Tuttosport gazetesi tarafından verilen Golden Boy ödülünde en iyi 40 futbolcu arasına kalmış ancak açıklanan 20 kişilik listede kendisine yer bulamamıştı. Milli futbolcu, buna karşın geçtiğimiz Haziran'dan bu yana taraftarların en çok oy verdiği isim oldu.
- 17.10.2019
-
Genoa karıştı! Dev isyan ve Sinan Gümüş...
Toplam 1
Yorum
okuyucu Goran Pandev oyuncu olsaydı Türkiyede bir cok klup alırdı !! Genoa Menejer Teknik hocası kendini kovdurmaya calışıyor anladığım 5 haftadır !
-
İran’da Barış Pınarı’nı destekleyen futbolcuya sahalardan men cezası
Toplam 1
Yorum
Sulocan Acaba bu konuda takımın teknik direktörü Mustafa Denizli ne yapacak. Federasyona karşımı gelecek yoksa takımı bırakacakmı...
-
Soccer Physics
Toplam 51
Yorum
emir oyun çok güzel
Ömür İtalya'da zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.