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17 Ekim 2019, Perşembe
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Ömür İtalya'da zirvede

Ömür İtalya'da zirvede

İtalyan Gazetesi tarafından verilen Golden Boy ödülünde en iyi 40 futbolcu arasına kalan ancak 20 kişilik listede kendisine yer bulamayan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, haziran ayından bu yana en çok oy alan isim oldu.

Trabzonspor'un 20 yaşındaki yıldız ismi Abdülkadir Ömür, İtalyan gazetesi tarafından verilen Golden Boy ödülünde en iyi 40 futbolcu arasına kalmış ancak açıklanan 20 kişilik listede kendisine yer bulamamıştı. Milli futbolcu, buna karşın geçtiğimiz Haziran'dan bu yana taraftarların en çok oy verdiği isim oldu.

  1. 17.10.2019
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