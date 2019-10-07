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07 Ekim 2019, Pazartesi
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Eski takıma döndü

Eski takıma döndü

, Rizespor maçında derbisini 4-1 kazanan kadroyu sahaya sürdü.

Basel sınavında 4 oyuncusunu dinlendiren teknik direktör , Rizespor maçında derbisini 4-1 kazanan takımı sahaya sürdü. Basel karşılaşmasında dinlenen Kamil, Pereira, Sosa ve Nwakaeme dün yeniden forma giydi. Campi, Doğan, Avdijaj ile Sturridge ise yeniden kulübeye dönüş yaptı.
  1. 7.10.2019
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