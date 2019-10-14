Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak müjdesi
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı maçın aday kadrosunda çıkartılan Abdulkadir Parmak'ın ligde Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacakları maçta forma giyebileceği açıklandı.
Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak'ın, bordo-mavili ekibin Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü Gaziantep FK ile yapacağı maçta oynayabileceğinin öngörüldüğü bildirildi.
Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarılan Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Güven, şunlar kaydetti:
"Abdulkadir Parmak'ın yapılan tetkikleri sonucunda addüktör kas grubunda sertlik tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Bugün yapılacak antrenmanda riske edilmeyecek oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayabileceği öngörülmektedir."
- 14.10.2019
- Güncelleme: 14.10.2019 16:05
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Toplam 1
Yorum
karahan şampiyonluktan sonra emekli olacaksan birkaç sene daha beklemen lazım.
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Trabzonspor'a sponsorlardan müthiş gelir
Toplam 2
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Emrah Yurtsever Hayırlı olsun. inşallah yeni kaliteli futbolcular için kullanılır. özellikle defans için
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Toplam 1
Yorum
malik Bu çocukar gerçekten bizi duygulandırıyor allah yolunuzu açık etsin.
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