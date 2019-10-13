Milli Takım'da 2 oyuncu Fransa maçı kadrosundan çıkartıldı
Fransa-Türkiye maçı öncesinde Trabzonspor'da forma giyen Abdulkadir Parmak ve Alanyasporlu Efecen Karaca kadrodan çıkartıldı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde 14 Ekim Pazartesi Fransa deplasmanına çıkacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ
EURO 2020 Elemeleri'nde yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takımımızda, Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Efecan'ın kulüp takımında yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kasıyla, Abdulkadir'in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle, iki futbolcu bugün Fransa'ya gidecek kafileye dahil edilmedi.
MİLLİLER 3 EKSİKLE ÇALIŞTI
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u 1-0 yenerek liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim'de deplasmanda Fransa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.
A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Kaan Ayhan ve Mahmut Tekdemir idmanda yer almadı.
- 13.10.2019
- Güncelleme: 13.10.2019 11:08
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Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Milli Takım'da 2 oyuncu Fransa maçı kadrosundan çıkartıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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