Milli Takım'da 2 oyuncu Fransa maçı kadrosundan çıkartıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde 14 Ekim Pazartesi Fransa deplasmanına çıkacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

EURO 2020 Elemeleri'nde yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takımımızda, Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Efecan'ın kulüp takımında yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kasıyla, Abdulkadir'in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle, iki futbolcu bugün Fransa'ya gidecek kafileye dahil edilmedi.

MİLLİLER 3 EKSİKLE ÇALIŞTI

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u 1-0 yenerek liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim'de deplasmanda Fransa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Kaan Ayhan ve Mahmut Tekdemir idmanda yer almadı.