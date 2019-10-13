Fransız basınından Deschamps'a Türkiye maçı öncesi taktik

Fransız basını, bu maç sonrası takımın özellikle orta sahada yaratıcılıktan yoksun olduğunu dile getirdi ancak teknik direktör Didier Deschamps, "Eğer biz bu maçta zorluk yaşamışsak, ben bunun her maçta tekrar etmesini isterim" diyerek eleştirilere katılmadığını belirtti.