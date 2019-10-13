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Fransız basınından Deschamps'a Türkiye maçı öncesi taktik
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 elemeleri kapsamında deplasmanda karşılaşacağı Fransa'da ülke basını takımlarını İzlanda karşısında yeterli bulmamıştı. France Football Dergisi'nden, teknik direktör Didier Deschamps'a Türkiye maçı için taktik önerileri geldi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
13 Ekim 2019 Pazar 10:53
Güncelleme: 13.10.2019 11:09
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2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda A Milli Takımımız ile kritik bir maça çıkacak olan Fransa'nın performansı son oynadığı İzlanda maçında beğenilmedi. Rakibini penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup eden Maviler'in orta sahası tartışılmaya devam ediyor.
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Fransız basını, bu maç sonrası takımın özellikle orta sahada yaratıcılıktan yoksun olduğunu dile getirdi ancak teknik direktör DidierDeschamps, "Eğer biz bu maçta zorluk yaşamışsak, ben bunun her maçta tekrar etmesini isterim" diyerek eleştirilere katılmadığını belirtti.
Hücum bölgesinde Mbappe ve Pogba gibi iki yıldız isminden yoksun olan Fransa'da, İzlanda maçı öncesi ısınırken sakatlanan Kante'nin yokluğu da eklenince son dünya şampiyonu, Türkiye maçı öncesi küçük çaplı bir kriz yaşıyor.
Fransızların ünlü dergisi FranceFootball ise takımlarının ay-yıldızlı ekiple karşılaşacağı mücadele öncesi teknik direktör DidierDeschamps'a birtakım önerilerde bulundu. İşte değişmesi istenen hususlar...
"4-2-3-1 DÜZENİNDE OYNA"
FranceFootball, tecrübeli çalıştırıcı Deschamps'a Türkiye karşısında sistemsel olarak 4-2-3-1 düzeniyle sahaya çıkmasını tavsiye etti.