Şenol Güneş'in Fransa planı hazır! Yusuf Yazıcı... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ekim 2019, Pazar
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Şenol Güneş'in Fransa planı hazır! Yusuf Yazıcı...

A Milli Futbol Takımımız Arnavutluk maçını 90'ıncı dakikada Cenk Tosun'un attığı golle kazandı ve gözünü liderliğe dikti. Şenol Güneş'in öğrencileri 14 Ekim Pazartesi saat 21.45'te Fransa ile karşılaşacak. Türkiye, Arnavutluk karşısında alınan 3 puan sonrası, İzlanda'nın da Fransa'ya yenilmesi sonucunda EURO 2020 yolunda büyük avantaj sağladı. Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş de liderlik mücadelesi verdiğimiz Fransa'yla oynanacak zorlu karşılaşma öncesi planlarını yaptı. İşte Şenol Güneş'in Fransa'yı yıkma planı...
13 Ekim 2019 Pazar 09:27 Güncelleme: 13.10.2019 09:27
Şenol Güneş'in Fransa planı hazır! Yusuf Yazıcı...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7'nci maçında Arnavutluk'u evinde 1-0 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.

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Şenol Güneş'in Fransa planı hazır! Yusuf Yazıcı...

Fransa maçında kendilerine beraberlik yettiğini ancak beraberlik istemediğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Ciddi olarak yapacağımız şey Fransa maçına hazırlanmak. Beraberlik bize yetiyor ama beraberlik istemem. Bizim takımımız da hiç berabere kalmadı.

Şenol Güneş'in Fransa planı hazır! Yusuf Yazıcı...

Fransa maçı rahat oynayacağımız bir maç olacak. Bir an evvel şampiyonaya gitmek isteyen oyuncularımız var. Beklenti yüksek. Oyuncularımız sonuçlara katkı yapmak istiyor. Arnavutluk maçına final maçı dedik. Gerginliği artırdı. Fransa maçı inşallah daha farklı olur oyun olarak.

Şenol Güneş'in Fransa planı hazır! Yusuf Yazıcı...

Güçlü bir rakip. Hata yaptık, final maçı dedik, bu gerginliği fazlaca arttırdı. Fransa maçı biraz daha farklı olur. Fransa güçlü bir rakip ve sahasında oynayacağız" şeklinde konuşmuştu.

Şenol Güneş'in Fransa planı hazır! Yusuf Yazıcı...

FRANSA YIKIM PLANI HAZIR

Ay-yıldızlı teknik heyet, Fransa maçının taktik planını büyük ölçüde belirledi.

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