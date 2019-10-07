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07 Ekim 2019, Pazartesi
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Sakatlık kabusu Novak bitiremedi

Sakatlık kabusu Novak bitiremedi

'da talihsiz sakatlıklar sürüyor. Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Fernandes'in ardından Filip Novak da sakatlandı.

Bordo-mavililer bu sezon sakatlıklardan çok çekti... Daha önce Onazi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Fernandes ve Ekuban gibi as oyuncularını sakatlık nedeniyle kullanamayan Karadeniz ekibi dün de başka bir banko ismi Novak'ı kaybetti.
Çekyalı sol bek, Çaykur Rize deplasmanında 30. dakikada kasığından sakatlık yaşadı. Yürümekte zorluk çeken 29 yaşındaki savunmacı, yerini Doğan Erdoğan'a bıraktı. Novak hakkında detaylı kontroller sonrası bir açıklama yapılması bekleniyor

Kulaklık bozuldu
Maçın 50. dakikasında hakem Hüseyin Göçek'in kulaklığı aşırı yağışa dayanamayarak bozuldu. Sonra saha kenarına gelen Göçek burada dördüncü hakemin de yardımı ile uzun bir uğraştan sonra kulaklığını değiştirdi.

  1. 7.10.2019
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