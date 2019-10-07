Sakatlık kabusu Novak bitiremedi
Trabzonspor'da talihsiz sakatlıklar sürüyor. Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Fernandes'in ardından Filip Novak da sakatlandı.
Çekyalı sol bek, Çaykur Rize deplasmanında 30. dakikada kasığından sakatlık yaşadı. Yürümekte zorluk çeken 29 yaşındaki savunmacı, yerini Doğan Erdoğan'a bıraktı. Novak hakkında detaylı kontroller sonrası bir açıklama yapılması bekleniyor
Kulaklık bozuldu
Maçın 50. dakikasında hakem Hüseyin Göçek'in kulaklığı aşırı yağışa dayanamayarak bozuldu. Sonra saha kenarına gelen Göçek burada dördüncü hakemin de yardımı ile uzun bir uğraştan sonra kulaklığını değiştirdi.
- 7.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Sakatlık kabusu Novak bitiremedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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